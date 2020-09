Sueca Pia revela versão de Alceu Valença feita para seleção brasileira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Treinadora da seleção brasileira feminina de futebol, a sueca Pia Sundhage mostrou nas redes sociais neste domingo (20) uma versão da música "Anunciação", de Alceu Valença, que gosta de tocar para as atletas brasileiras.

Segundo ela conta no vídeo, num certo dia na concentração a canção começou a ser tocada e apenas ela e sua preparadora, a também sueca Lillie, não a conheciam.

Foi então que Pia percebeu a força da música para o grupo e resolveu fazer uma brincadeira, trocando a frase "tu vens", do refrão de Alveu, por "set piece", termo em inglês para jogada ensaiada nas bolas paradas.

"[Quando eu vi Lillie cantarolando um trecho da música mesmo sem saber cantar] eu soube que essa era nossa canção! Não epenas isso. Uma coisa que é importante para nós são as jogadas de bola parada, então cantamos", disse ela em um vídeo no Twitter, no qual gravou a música.

Não é a primeira vez na carreira que a sueca usa um elemento musical para interagir com as jogadoras que comanda. No primeiro contato que teve com a seleção feminina dos EUA, em 2007, ela entrou no vestiário, olhou para as atletas e começou a cantar a letra de "The Times They Are A-Changin", de Bob Dylan.

Em abril do ano passado, antes mesmo de assumir a seleção brasileira, Pia foi convidada para um evento da CBF e durante sua apresentação também cantou Bob Dylan.