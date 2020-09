Coritiba marca de pênalti no fim e vence o Vasco

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo morno, o Coritiba venceu o Vasco por 1 a 0, neste domingo (20), no estádio Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro. A partida foi de pouca inspiração e poucas chances criadas de parte a parte, mas ganhou em emoção no fim e terminou com um gol de pênalti convertido por Robson.

Aos 40 minutos do segundo tempo, o VAR entrou em ação, apontou pênalti para o Coritiba, mas Fernando Miguel defendeu o chute de Sabino. O árbitro Luiz Flavio de Oliveira apontou irregularidade do goleiro e mandou repetir. Em nova cobrança, Robson assumiu a responsabilidade e marcou, definindo o triunfo do Coritiba.

O Coritiba foi superior na etapa inicial, mas viu os visitantes subirem de produção nos 45 minutos finais. No panorama geral, o Cruz-maltino teve oportunidades mais reais, mas o goleiro Wilson foi importante para garantir os três pontos.

Com o resultado, o Coritiba se recupera depois e ficar sem vencer por quatro partidas. A equipe de Jorginho foi a 11 pontos, mas segue nas últimas colocações. O Vasco ficou estacionado nos 17 pontos e está no pelotão da frente.

Agora, o Vasco dá um tempo no Brasileirão e volta suas atenções para a Copa do Brasil. Na próxima quarta (23), às 21h30, o time encara o Botafogo em São Januário, pela Copa do Brasil. No jogo de ida, vitória alvinegra por 1 a 0. Já o Coritiba tem uma semana inteira livre e só volta a jogar na segunda-feira (28). O time visita o Fluminense, às 20h, no Maracanã.

No jogo morno da capital paranaense, o argentino Cano e o goleiro Wilson protagonizaram o melhor duelo no Couto Pereira. O argentino teve duas boas oportunidades para marcar, mas parou na muralha alviverde, que evitou ainda gol de Parede.

O Coritiba, que começou a rodada na penúltima colocação, tomou as rédeas do jogo e controlou a partida. Os donos da casa encontraram um muro vascaíno à frente e tentaram trabalhar e fazer a bola rodar. Apesar da iniciativa, o Alviverde esbarrou em suas próprias limitações e insistiu nas bolas aéreas, tática que não teve êxito. A equipe viu o rival se assanhar no jogo e ficou em apuros para sair ao campo de ataque. Com pouca penetração pelos lados, a equipe de Jorginho foi mais facilmente anulada e se salvou no fim.

O Vasco, por sua vez, sentiu as baixas e foi uma equipe muito previsível no primeiro tempo. Com muita dificuldade para sair jogando, o time pouco criou e a dupla Talles Magno e Cano foi pouquíssimo acionada. As melhores chances foram fruto da persistência dos dois jogadores.

O camisa 14 deu trabalho após dois arremates de primeira que fizeram Wilson mostrar serviço, enquanto Talles carimbou a trave. A equipe foi um pouco mais desenvolta na etapa final, empurrou o rival mais para o seu campo, mas não foi o suficiente.

CORITIBA

Wilson; Natanael, Rodolfo Filemon, Sabino, William Matheus; Matheus Sales, Hugo Moura (Martínez), Matheus Bueno (Thiago Lopes); Sarrafiore (Yan Sasse), Giovanni Augusto (Gabriel), Robson. T.: Jorginho

VASCO

Fernando Miguel; Yago Pikachu, Miranda, Marcelo Alves, Neto Borges; Bruno Gomes (Fellipe Bastos), Marcos Júnior, Bruno César (Ribamar), Talles Magno (Lucas Santos), Ygor Catatau (Guilherme Parede); Cano. T.: Thiago Kosloski

Estádio: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Juiz: Luiz Flávio de Oliveira (Fifa/SP)

Gol: Robson, aos 40min do segundo tempo

Cartões amarelos: Sarrafiore (Coritiba); Ygor Catatau, Yago Pikachu (Vasco)