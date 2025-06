Palmeiras busca empate com Inter Miami e pega Botafogo nas oitavas do Mundial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras conseguiu buscar um empate nesta segunda-feira (23) com o Inter Miami, por 2 a 2, depois de passar boa parte do duelo perdendo por dois gols de diferença. Com o resultado, o time alviverde avançou às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes como líder do Grupo A.

Na cidade de Miami Guardens, Allende abriu o placar no primeiro tempo, Luis Suárez ampliou no segundo, mas Paulinho e Mauricio, este último a três minutos do fim do tempo regulamentar, decretaram o empate no confronto -o time liderado por Lionel Messi também se classificou e vai enfrentar o PSG nas oitavas.

Na próxima fase, a formação liderada por Abel Ferreira vai encarar o Botafogo. O duelo entre os clubes brasileiros será no próximo sábado (28), às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field.

Será o mais novo capítulo de uma rivalidade que vem sendo cultivada pelos clubes nos últimos dois anos, com disputas acirradas no Campeonato Brasileiro e um duelo nas oitavas de final da Copa Libertadores.

Nos embates mais recentes, a equipe da estrela solitária levou a melhor. Em novembro, os times fizeram no Allianz Parque, em São Paulo, uma espécie de final antecipada do Nacional, em duelo pela 36ª rodada do certame. Àquela altura, estavam empatados na tabela de classificação, com 70 pontos.

Mesmo na casa do adversário, o Botafogo se impôs e, com uma vitória por 3 a 1, isolou-se na liderança e rumou para conquistar o terceiro título brasileiro de sua história.

Foi um triunfo ainda mais saboroso para o clube de General Severiano, que sentiu um gosto de revanche após ter a taça na mão na edição de 2023 do campeonato e deixar o caneco escapar, caindo no colo do Palmeiras, que chegou a estar 13 pontos atrás na tabela.

Também traz boas lembranças para os botafoguenses o último encontro com o Palmeiras em fases de mata-mata. Na trajetória que levou o Botafogo à conquista da primeira Libertadores de sua história, em 2024, o clube eliminou o time paulista nas oitavas de final.

No Rio, o Botafogo venceu por 2 a 1. Depois, o empate por 2 a 2 selou a classificação para as quartas de final, mesma fase almejada por ambos agora, mas em nível mundial.

INTER MIAMI

Ustari; Weigandt, Aviles, Falcon e Allen; Busquets, Redondo (Rodríguez), Segovia (Jordi Alba) e Allende (Picault); Messi e Suárez (Cremaschi). T.: Javier Mascherano

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha (Allan), Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Piquerez; Richard Ríos, Lucas Evangelista (Vitor Roque) e Raphael Veiga (Maurício); Estêvão, Facundo Torres (Paulinho) e Flaco López. T.: Abel Ferreira

Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistentes: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL)

VAR: Tomasz Wiatkowski (POL)

Público: 60.914

Cartões amarelos: Messi (MIA)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Allende (MIA), aos 15 min do 1º tempo; Suárez (MIA), aos 19 min do 2º tempo; Paulinho (PAL), aos 35 min do 2º tempo; Maurício (PAL), aos 41 min do 2º tempo