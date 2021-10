Países da Conmebol dizem que não disputarão Copa se ela ocorrer a cada dois anos

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Conselho da Conmebol se reuniu nesta quarta-feira (27), no Paraguai, e os países sul-americanos firmaram posição de não participarem da Copa do Mundo caso a Fifa leve adiante a ideia de organizar o torneio a cada dois anos.

A manifestação das associações sul-americanas se dá apesar do recuo do presidente da Fifa, Gianni Infantino, de levar a ideia adiante de forma imediata. A entidade disse na semana passada que vai estudar melhor a ideia. Não houve adesão majoritária à mudança do ciclo do Mundial. Além da Conmebol, a Uefa se opôs fortemente à ideia.

O lobby pela Copa do Mundo de dois em dois anos foi iniciado com uma proposta da Arábia Saudita para estudar a mudança na periodicidade do Mundial, e depois encampado por aliados do presidente da Fifa, como ex-jogadores e o diretor de desenvolvimento da entidade, Arséne Wenger.