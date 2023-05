Organizadas do Vasco protestam em escritório da SAF e CT

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Organizadas do Vasco realizam protestos no escritório da SAF do clube e também no centro de treinamento na tarde de desta terça-feira (23), no Rio de Janeiro.

Dezenas de integrantes de organizadas do Vasco foram para a porta do escritório da SAF do clube, que fica situado em um condomínio comercial no bairro da Barra da Tijuca, na Zona Oeste (RJ).

Eles levaram faixas de protesto com as frases: "fora, 777"; "fora, Luiz Mello, Paulo Bracks e Abel Braga"; "fora, Barbieri" e "time frouxo".

As organizadas também entoaram cânticos contra a 777 Partners, dona da SAF vascaína: "O 777, vai se f..., o nosso Vasco não precisa de você"; e "Ôôô, cadê o dinheiro?", em alusão aos investimentos prometidos pela empresa.

Em relação às pessoas citadas, Luiz Mello é o CEO da SAF, Paulo Bracks é o diretor-executivo de futebol, Abel Braga é o coordenador-técnico e Maurício Barbieri é o treinador.

As organizadas seguiram posteriormente para a porta do CT Moacyr Barbosa, onde o elenco realizará um treino na parte da tarde. Ele fica a cerca de dez minutos de onde se localiza o escritório da SAF.

O Vasco entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro após a vitória desta segunda (22) do Cuiabá sobre o Cruzeiro.