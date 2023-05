Palmeiras cobra colaboração da WTorre e amplia reconhecimento facial

Extraoficialmente, a WTorre alega ao Palmeiras que atravessa dificuldades financeiras. A empresa tem seu nome ligado a reformas como a da Vila Belmiro, disputa pela concessão do Maracanã e construção do novo estádio da Ponte Preta.

O clube estuda entrar com uma ação penal por apropriação indébita contra a Real Arenas. O Palmeiras teve uma vitória na Justiça em abril, com a ordem para receber pouco menos de R$ 128 milhões da administradora.

Atualmente, as entradas comercializadas pelo Palmeiras são 100% por reconhecimento facial. O clube implementou o sistema no início deste ano, englobando cada vez mais setores do estádio.

O Palmeiras informou que, a partir do jogo contra o Coritiba, a entrada dos torcedores, incluindo os do Passaporte, será exclusivamente por biometria facial. A partida será em 4 de junho, pelo Brasileiro.

