Operário anuncia volante Kawan Basílio, ex-Sãocarlense-SP, para o Barezão

Manaus/AM - Tem mais reforço chegando para o meio-campo do Sapão. O Operário acertou neste sábado (25) a contratação do volante Kawan Basílio, de 23 anos de idade, que estava no Sãocarlense, de São Paulo. O atleta é a terceira aquisição do clube para a próxima temporada.

Kawan iniciou a carreira em Rondônia, passando por Barcelona, Ji-Paraná e Vilhenense. Além das equipes nortistas, ele defendeu União Suzano-SP, Noroeste e Formosa-GO, antes de disputar a Segunda Divisão do Campeonato Paulista pelo Sãocarlense nesta temporada.

Entusiasmado pelo novo desafio no retorno à região Norte, Kawan destaca a ambição que chega para vestir a camisa do Sapão no Campeonato Amazonense.

"Gostaria de agradecer todo o staff e a diretoria do Operário por confiar no meu trabalho, sei que o trabalhdo do clube é sério, visa buscar coisas grandes, como buscar o título do Campeonato Amazonense. Vai ser a minha primeira participação no Campeonato Amazonense, e a expectativa é que seja um grande torneio, que a gente possa desempenhar o máximo do nosso potencial para alcançar ambos objetivos, que são o Campeonato Amazonense e consequentemente as vagas para os campeonatos nacionais", disse Kawan.

A equipe tricolor será dirigida por Marquinhos Píter, que tem trabalhado em conjunto com a diretoria na montagem do elenco. A apresentação do grupo para início dos trabalhos de pré-temporada está prevista para a segunda semana de dezembro, em Manacapuru. Além de Kawan, o Operário já anunciou as chegadas do goleiro Márcio Fernandes, ex-Luziânia-GO, e do volante Tiago Amazonense.

O Campeonato Amazonense de 2024 terá novo formato e deve começar no dia 21 de janeiro. Com data, local e horário a serem definidos pela Federação Amazonense de Futebol (FAF), a estreia do Sapão será contra o Parintins FC, fora de casa.

Com informações da assessoria