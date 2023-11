Flamengo atropela o América-MG e encosta no líder do brasileirão

Os gols foram marcados por Everton Ribeiro, Pedro e Everton. Com o resultado, o rubro-negro alcança os 63 pontos avança na tabela, encostando no líder Palmeiras e se classifica para a Libertadores 2024.

O Flamengo venceu o América-MG por 3 a 0 neste domingo (26), no Parque do Sabiá, em Minas Gerais.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.