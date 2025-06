Oklahoma City Thunder bate Indiana Pacers e é campeão inédito da NBA

A decisão foi marcada por uma grave lesão de Tyrese Haliburton, dos Pacers, ainda no primeiro quarto. Esse é o primeiro título do Thunder desde sua fundação, em 2008, após a transição do Seattle SuperSonics.

O Oklahoma City Thunder conquistou seu primeiro título da NBA neste domingo (22), ao vencer o Indiana Pacers por 103 a 91 no Jogo 7 das finais, disputado no Paycom Center.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.