O que ver no décimo dia da Copa do Mundo feminina, além do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O momento mais importante da rodada da Copa do Mundo feminino neste sábado (29) é, claro, o confronto entre Brasil e França. A seleção de Pia Sundhage tentará manter os 100% de aproveitamento do torneio.

Mas o 10º dia do Mundial também terá outros dois jogos. Um deles pode garantir a classificação de mais uma equipe para as oitavas de final e será importante para o futuro da Argentina.

Além disso, a Jamaica, última adversária do Brasil na fase de grupos, também estará em campo.

4h30 Suécia x Itália

Wellington National Stadium, em Wellington, na Nova Zelândia

Transmissão: Cazé TV (Youtube/Twitch) e Fifa +

Após o empate entre Argentina e África do Sul nesta quinta-feira (27), o vencedor da partida entre Suécia e Itália estará classificado para as oitavas de final pelo Grupo G.

As duas ganharam na estreia, mas com dificuldades. As suecas passaram pelas africanas, enquanto as italianas superaram as argentinas.

A Azzurra entrou na Copa como azarão depois de ter sido eliminada da Eurocopa do ano passado sem vencer nenhuma partida, mas a resultado na estreia a encheu de otimismo. A equipe está invicta nos últimos cinco jogos e sem sofrer gols em três. A esperança ofensiva é a experiente Cristiana Girelli, 33, responsável pelo lance que derrotou a Argentina.

Terceira do ranking da Fifa, a Suécia precisa fazer mais para justificar a condição de uma das favoritas ao título. Para isso, deverá ter maior solidez defensiva com Nathalie Bjorn, Magdalena Eriksson e Joana Anderson e esperará contar com melhor futebol da atacante Stina Blackstenius, que atual pelo Arsenal, da Inglaterra.

9h30 Panamá x Jamaica

HBF Park, em Perth, na Austrália

Transmissão: Cazé TV (Youtube/Twitch) e Fifa +

Energizada pelo surpreendente empate na estreia, a Jamaica passou a sonhar com improvável classificação para as oitavas de final.

Em uma das zebras do torneio, as jamaicanas ficaram no 0 a 0 com a França, uma das candidatas ao título, na rodada de abertura do Grupo F. Torcedores do elenco da América Central fizeram vaquinhas virtuais para melhorar as condições de hospedagem e transporte da equipe em viagens para partidas internacionais.

Vitória da Jamaica pode deixá-la perto da classificação, ainda mais se o Brasil derrotar a França no outro jogo da chave.

Depois de ser goleado pela seleção brasileira por 4 a 0, o Panamá espera pelo menos um desempenho melhor do que o mostrado pelas jogadoras recentemente em campo. Nos últimos três jogos, além das derrotas, o time foi batido por um agregado de 16 a 0.