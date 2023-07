James Rodríguez tem quase 600 jogos e mais de 150 gols na carreira

Na última temporada, o meia atuou por Al-Rayyan e Olympiacos, além da seleção colombiana. Foram 28 partidas no total, com sete gols e seis assistências.

RIO CLARO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O colombiano James Rodríguez está perto de ser anunciado como novo reforço do São Paulo. O atleta de 32 anos já jogou quase 600 jogos desde que iniciou sua carreira no Envigado-COL, em 2007, e marcou 155 gols. O Jogo Certo, programa do UOL Esporte sobre estatísticas, mostrou os números do meia colombiano na carreira.

