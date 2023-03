O que o Corinthians precisa fazer ao longo de quase um mês sem jogos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista, frente ao Ituano, afeta os planos do Corinthians para as próximas semanas. O time ficará quase um mês sem jogar —possivelmente 24 dias— e deixa a competição com tarefas a cumprir ao longo desse período, dentro e fora de campo.

QUANDO É O PRÓXIMO JOGO DO CORINTHIANS

O próximo jogo do Corinthians será pela fase de grupos da Libertadores. Não há data exata definida pela Conmebol ainda, mas será no meio de semana do dia 5 de abril. O adversário depende do sorteio dos grupos, no dia 27 de março, em Luque, no Paraguai.

*

AS TAREFAS PARA O CORINTHIANS ATÉ O PRÓXIMO JOGO

UM JEITO DE JOGAR SEM RENATO AUGUSTO

O empate durante os 90 minutos contra o Ituano escracha a dificuldade do Corinthians quando Renato Augusto não está em ação. Encontrar uma forma eficiente de jogar sem o meio-campista de 35 anos é uma das missões para o técnico Fernando Lázaro. Isso não é apenas pensando em uma solução a curto prazo, mas para toda a temporada. Renato não é mais um garoto e eventualmente precisará de descanso.

A alternativa de usar Paulinho não deixou Lázaro completamente insatisfeito. O técnico não viu um prejuízo defensivo, mas pontuou que os dois jogadores têm características diferentes. Dentro do que se esperava de Paulinho, o treinador disse que ficou satisfeito. O ponto é que coletivamente isso não bastou, vide o placar do jogo e o desempenho corintiano.

AUMENTAR A BLINDAGEM A CÁSSIO

A estrutura coletiva do Corinthians na parte defensiva precisa de ajustes. Segundo números do Footstats, o Corinthians é o time que, em números gerais, permitiu mais finalizações ao longo da competição: em 13 jogos, foram 187.

Considerando uma média, são 14,38 chutes permitidos pelo Corinthians. O segundo pior desempenho, ficando atrás apenas da Ferroviária.

Contra o Ituano, mesmo com o Corinthians dominando a posse de bola (76% a 24%), ainda assim o time permitiu nove chutes, sendo três na direção do gol. Um deles entrou.

OLHO NO MERCADO

O hiato sem partidas também é a oportunidade para que a diretoria traga os reforços necessários, pensando no Brasileirão e na Libertadores.

O primeiro pós-estadual já está engatilhado. O meia Chrystian Barletta, que estava no São Bernardo, estava ontem (12) na Neo Química Arena e agora vai fazer os exames para assinar o contrato e ser anunciado pelo clube.

Ele será o terceiro reforço do Corinthians para 2023. Antes, o clube contratou o lateral-esquerdo Matheus Bidu e o atacante Ángel Romero.

A situação do próprio Romero pode ser trabalhada durante a pausa. Ele passa longe de ser aquele jogador que marcou muitos gols e foi útil ao time na primeira passagem pelo clube.

"Faz parte do cenário de evolução, de treinamentos e entender quais são as nossas necessidades", disse o técnico Fernando Lázaro, sobre contratações.

QUESTÕES FÍSICAS

Ficar muito tempo sem jogar é um desafio para manutenção do ritmo de jogo. O fato de a próxima partida já trazer uma carga de responsabilidade elevada, por ser pela Libertadores, sublinha a necessidade de a equipe se fazer competitiva de imediato.