O que o Atlético-MG precisa para confirmar o título do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Atlético-MG está a um passo de ser campeão brasileiro. Basta que o Flamengo não derrote o Ceará nesta terça-feira (30), no Maracanã, pela 36ª rodada. Isso faria os 78 pontos dos mineiros se tornarem inalcançáveis para qualquer concorrente.

Com dois gols de Hulk, o Atlético-MG chegou a esta marca com a vitória por 2 a 1, de virada, sobre o Fluminense neste domingo (28), no Mineirão. Na comemoração, o atacante atleticano homenageou Reinaldo, um dos maiores atacantes da história do clube e que estava no estádio.

Seria o primeiro título brasileiro da equipe de Belo Horizonte em 50 anos. Sua única taça do torneio aconteceu em 1971.

O Atlético-MG ainda tem três partidas por fazer até o final da competição. O Flamengo, com 67 pontos, entra em campo mais quatro vezes. Mesmo que o rival carioca faça esses 12 pontos, os mineiros serão campeões com apenas mais uma vitória. Seu próximo jogo será contra o Bahia, em Salvador, na quinta-feira (2). Depois disso, os adversários serão Red Bull Bragantino e Grêmio.

Nas rodadas finais do Brasileiro também estarão em disputa vagas nos torneios continentais e os rebaixamentos para a Série B.

Os quatro primeiros se classificam diretamente para a fase de grupos da Copa Libertadores -o quinto colocado também garantirá um lugar nos grupos, caso o Palmeiras se mantenha no G4. Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras já estão garantidos. O time alviverde, além do terceiro lugar no Nacional, é o atual campeão da América.

O quarto lugar do Brasileiro será disputado por Corinthians (56 pontos com mais dois jogos por fazer), Red Bull Bragantino (53 pontos e mais três jogos) e Fortaleza (52 pontos e mais três jogos).

A depender do resultado da final da Copa do Brasil, entre Atlético-MG e Athletico, a tabela pode transformar a zona de vagas para a Libertadores em um G8.

Na parte de baixo da classificação, a Chapecoense já está rebaixada. Com 33 pontos e ainda três jogos por fazer, o vice-lanterna Sport está a sete pontos do Bahia (40 e mais quatro partidas), o primeiro time fora da zona da degola. Juventude (40 e mais quatro partidas) e Grêmio (36 e com três jogos para disputar) também estão atualmente entre os que cairiam para a segunda divisão.

A diferença de pontos no miolo da tabela é tão pequena que a lista de equipes que ainda correm risco de queda engloba até times que podem sonhar com a Libertadores, como América-MG, São Paulo e Cuiabá.