O que Dorival mudou no São Paulo em comparação com Ceni

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Dorival Jr estreou na vitória do São Paulo contra o América-MG e, apesar do curto tempo, já fez algumas alterações em relação à equipe escalada por Rogério Ceni.

- Dorival montou losango no meio-campo. A formação foi utilizada pelo comandante em passagem pelo Flamengo, em 2022.

- Volta de Luan e jovem da base na lateral-esquerda. O volante havia sido barrado por Rogério Ceni, enquanto Patryck ganhou uma oportunidade.

-Busca por segundo volante. Em entrevista após o jogo no Morumbi, Dorival afirmou que fará testes na posição.

A MÃO DE DORIVAL

Rodrigo Nestor e Pablo Maia dividem o meio, e Michel Araújo é armador. Sem um segundo volante de origem no elenco, o treinador colocou Nestor e Maia para, juntos, fazerem a função.

Luan voltou e assumiu ponta do losango. Barrado por Ceni por não ter renovado com o clube, o volante foi titular logo no primeiro jogo de Dorival.

"Luan é um jogador do clube e ele vai ser aproveitado dentro da necessidade do momento que ele tem", disse o técnico.

Luciano e Calleri lado a lado. O camisa 10 voltou a atuar na posição que mais gosta. Com Ceni, ele jogava mais atrás, como um meia-armador.

Patryck na lateral é antigo desejo da torcida. O jovem começou entre os titulares, e foi substituído no decorrer do jogo por Caio Paulista. Caio era titular no time de Ceni.