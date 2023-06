Nuggets perderam astros e tentam quebrar jejum de mais de meio século na NBA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Denver Nuggets enfrenta o Miami Heat, nesta segunda-feira (12), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo 5 da final da NBA. A franquia do Colorado busca seu primeiro título da liga.

O QUE ACONTECEU

Os Nuggets nunca foram campeões antes. A franquia foi fundada em 1967, mas ficou pelo caminho em todas as ocasiões desde então.

Chegar na decisão já é um feito. Denver nunca chegou à final da NBA antes, parando três vezes na decisão de conferência contra o Los Angeles Lakers -esse tabu já foi quebrado em 2023.

Denver teve ídolos e momentos marcantes, mas nunca um time que deu motivos para sonhar alto. A história só mudou após a chegada de Nikola Jokic, primeiro jogador a trazer o prêmio de MVP para o Colorado.

SUCESSO FORA DA NBA, MAS SEM TAÇA

Originalmente, Denver não tinha um time na NBA. A cidade abriu espaço para a ABA, um campeonato concorrente. Em 1967, foi fundado o Denver Larks - que mudaria de nome para Denver Rockets antes de iniciar a temporada de estreia.

Com a aproximação entre ABA e NBA, o time de Denver mudou de nome para Nuggets em 1974. Já havia uma franquia homônima na NBA, o Houston Rockets. Após a alteração, vieram as melhores temporadas da equipe do Colorado.

Os Nuggets chegaram à final da ABA em 1975/76, último ano da liga. Apesar de contar com time qualificado, com destaques para David Thompson e Dan Issel, parou no New Jersey Nets de Julius Erving. No ano seguinte, Denver migrou para a NBA.

CARAS NOVAS E ATAQUES EMPOLGANTES

Denver encontrou novos ídolos em 1980: Alex English e Kiki Vandeweghe. O primeiro seguiu no time durante toda a década. Já o alemão saiu em 1984, mas sua troca trouxe outro grande jogador aos Nuggets, o armador Fat Lever.

Denver se destacou pelos ótimos ataques. Entre 1980/81 e 1984/85, ficou no top 5 de eficiência ofensiva da NBA em todas as temporadas, liderando a liga no quesito em duas ocasiões.

O maior feito nesse período foi alcançar a final do Oeste em 1984/85. Denver não foi páreo para o Los Angeles Lakers de Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar e perdeu em cinco jogos. Alex English teve boa série individual, com média de 30,3 pontos por jogo.

A defesa foi um problema durante toda essa era de basquete em Denver. A franquia se classificou aos playoffs em nove temporadas, mas saiu cinco vezes sem ganhar nenhuma série.

ZEBRA HISTÓRICA E OSTRACISMO

Os anos 1990 ajudaram a valorizar a década anterior dos Nuggets. A equipe teve a pior campanha da NBA em duas ocasiões diferentes (1990/91 e 1997/98) e errou sucessivamente nas escolhas de Draft.

O grande momento aconteceu em 1994. Denver chegou à pós-temporada como cabeça de chave nº 8 para enfrentar o favorito Seattle SuperSonics. Os Nuggets perderam os dois primeiros jogos, mas reverteram a situação e levaram a série por 3 a 2. Foi a primeira vez na história que o melhor time da temporada regular da NBA caiu na primeira rodada.

Protagonista do time de 1993/94, Dikembe Mutombo não ficou muito tempo em Denver. O pivô saiu de graça em 1996 porque os Nuggets não queriam assinar contrato de longo prazo. O jogador viveu anos de sucesso enquanto os Nuggets afundaram.

A ERA CARMELO ANTHONY

Após mais uma temporada entre os piores times da NBA, Denver selecionou Carmelo Anthony no Draft de 2003. O impacto do ala foi imediato, levando a equipe de volta aos playoffs após oito anos.

O problema foi na hora de dar o próximo passo. Os Nuggets caíram na primeira rodada da pós-temporada por cinco anos consecutivos. Nem a troca pelo ex-MVP Allen Iverson em 2006 elevou Denver a outro patamar.

Denver novamente teve como ápice uma final do Oeste. Em 2008/09, quando trocou o pontuador Allen Iverson pelo passador Chauncey Billups, os Nuggets atingiram seu auge na Era Carmelo Anthony. Assim como em 1985, a franquia parou num experiente time dos Lakers, dessa vez liderado por Kobe Bryant.

Ao ver que o time dificilmente brigaria por título nos próximos anos, Carmelo Anthony pediu para ser trocado. O ala teve seu desejo cumprido em 2011 e foi para o New York Knicks. Os Nuggets seguiram competitivos no curto prazo, mas sem lutar por grandes feitos.

JOKIC ESTABELECE NOVOS PADRÕES DE SUCESSO

Denver nunca foi a cidade dos MVPs ou dos melhores times da NBA. A mudança de paradigma é recente, impulsionada pela chegada de Nikola Jokic em 2015/16 (temporada que também marcou a estreia do atual técnico Michael Malone).

Jokic alcançou o sucesso individual e coletivo. O sérvio fez história ao ser o primeiro MVP de Denver em 2020/21 e repetiu o feito na temporada seguinte. Isso veio após os Nuggets igualarem a melhor temporada de sua história em 2019/20. Assim como em 1985 e em 2009, o time parou nos Lakers na final do Oeste.

A atual temporada é diferente de tudo que já se viu em Denver. Além de ser cabeça de chave nº1 pela primeira vez em 56 anos, o time superou seu limite histórico contra seu carrasco de sempre: varreu os Lakers na final do Oeste.

O Denver Nuggets 2022/23 já é especial. Agora, o time de Jokic, Jamal Murray, Michael Malone e cia. tem chance de entrar para a eternidade e levar à sua cidade mais glórias inéditas.