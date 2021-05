Novorizontino goleia Ituano e pega a Ponte na final do Troféu do Interior

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Novorizontino está classificado para a final do Troféu do Interior 2021. O Tigre avançou com uma goleada por 4 a 0 sobre o Ituano, nesta segunda-feira (17), no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

Cléo Silva, Jenison, Léo Baiano e Edson Pereira marcaram os gols do Novorizontino. O adversário na decisão será a Ponte Preta, que, no domingo (16), havia derrotado o RB Bragantino na disputa por pênaltis. A data do confronto ainda não foi definida.

O jogo foi a estreia do Novorizontino no torneio. O Tigre entrou diretamente nas semifinais por ter sido um dos dois melhores times participantes do torneio no Campeonato Paulista. O Ituano, por sua vez, havia goleado o Santo André por 5 a 1 nas quartas de final.

Do outro lado da chave, o RB Bragantino também entrou direto na semifinal. A Ponte Preta conseguiu a qualificação após bater o Botafogo-SP na disputa por pênaltis nas quartas de final.

O Troféu do Interior premia o campeão com uma vaga na Copa do Brasil de 2022. Do torneio não podem participar os três times da capital e o Santos. Em 2021, os classificados foram os cinco melhores times que não avançaram às quartas de final do Paulistão (Novorizontino, Ituano, Ponte Preta, Botafogo-SP e Santo André) e o melhor eliminado no mata-mata (RB Bragantino).