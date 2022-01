Novo técnico do Inter elogia elenco e fala em otimizar tempo para implantar estilo

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Apresentado como técnico do Internacional, Alexander Medina concedeu sua primeira entrevista coletiva e falou sobre otimizar o tempo para implantar seu estilo de jogo. Nesta sexta-feira (7), o treinador aproveitou o contato com a imprensa para elogiar o grupo de atletas que tem à disposição, ainda que tenha citado que trabalha junto ao clube na busca por reforços. "Os treinadores têm diferentes ferramentas para convencer o jogador —trabalho de campo, vídeos, conversas táticas, técnicas para rapidamente apresentar a eles uma forma de jogar. Temos que otimizar o tempo que temos, que não é muito. Será importante que, desde o primeiro dia, os jogadores visualizem e já projetem a forma de jogar que o queremos implementar, para ganhar tempo", afirmou. "Obviamente que o futebol aqui, como em todos os lugares, precisa de resultado. Mas é um processo que faremos desde o primeiro dia, e para isso estamos montando um sistema de treino, para que possamos ganhar tempo e que o jogador já comece a ver a forma de jogar desde os primeiros dias", emendou. "Temos que chegar por diferentes formas para mostrar aos jogadores como queremos que o time jogue, diferentes formas de agir em campo. Temos que otimizar o tempo para que, nos primeiros treinamentos, os jogadores já vejam nosso estilo, nosso modelo de jogo, nossa forma de trabalhar. É fundamental para o que vai vir. É importantíssimo que tenhamos claros os conceitos de jogo e a função de cada um." Medina assinou vínculo com Inter até o fim do ano com possibilidade de renovação a partir de resultados. Seu trabalho é repleto de expectativa após as boas campanhas por Nacional-URU e Talleres, da Argentina. Agora conviverá com uma rotina de calendário apertado, muitos jogos e deslocamento longos. Por isso, ganhar tempo se faz ainda mais importante. "Sabemos que, no Brasil, há muitos jogos e poucos dias de recuperação. Por isso, queremos um plantel mais amplo, ter jogadores competitivos em todas as posições. Depois, vamos tratar de otimizar também a recuperação entre as partidas. Vamos dotar o time de conhecimento sobre cada jogo, vamos ser detalhistas." Sobre o elenco, Medina ressaltou que ainda há busca por reforços. O Inter anunciou a chegada de Wesley Moraes, está acertado com Liziero e Nikão, e ainda deve receber D'Alessandro. Mas também busca um lateral-direito e, possivelmente, outro volante e atacante de lado. "Estamos trabalhando nisso, de trazer jogadores em algumas posições que sabemos que o time necessita, de ampliar a competição interna também —necessitamos que os jogadores trabalhem duramente para ganhar seu lugar. Há muitos jogos pela frente, a temporada é longa, e precisaremos de um plantel amplo e competitivo. Mas, acima de tudo, em linhas gerais, estamos felizes com o elenco do dia a dia, mas ainda trabalhando para somar características."

