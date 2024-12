Norris vence em Abu Dhabi, e McLaren é campeã de Construtores após 26 anos

Verstappen e Piastri saem da pista. Logo na largada, os pilotos se tocaram e saíram da pista na primeira curva, com o Verstappen caindo para a 11ª colocação e Piastri indo para a 19ª posição. Verstappen recebeu dez segundos de punição por conta do toque.

Max Verstappen sem no pódio. Campeão antecipado no GP de Las Vegas, o piloto holandês, da Red Bull, ficou em sexto lugar neste domingo.

McLaren leva título do Mundial de Construtores. Com 666 pontos, a equipe levou seu nono título da modalidade após ficar 26 anos sem vencer. Em segundo lugar, a Ferrari somou 652 pontos.

