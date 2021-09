Norris conquista a pole no GP da Rússia; Verstappen largará em último

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Após a forte chuva que cancelou o terceiro treino livre do GP da Rússia, os pilotos voltaram ao Autódromo de Sóchi para a pole position. Lando Norris foi quem fez o melhor tempo, seguido de Sainz, da Ferrari. Por mais que Hamilton tenha mantido o aproveitamento nas duas primeiras etapas, o britânico teve problemas no final do Q3 e perdeu a primeira colocação.

A conquista do piloto inglês da McLaren foi a primeira de sua carreira. A segunda fica ficará com George Russel e Lewis Hamilton.

Com apenas 11 minutos do Q1, Max Verstappen deixou o treino após um breve reconhecimento da pista. Devido à punição referente a troca de motor antes do segundo treino livre, o atual líder do campeonato, será o último a largar na prova de amanhã.

A largada está marcada para amanhã, (26), às 9h (de Brasília).

Confira o grid de largada para o GP da Rússia

1º - Lando Norris (ING/McLaren)

2º - Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari)

3º - George Russell (ING/Williams)

4º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes)

5º - Daniel Ricciardo (AUS/McLaren)

6º - Fernando Alonso (ESP/Alpine)

7º - Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

8º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin)

9º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing)

10º - Esteban Occon (FRA/Alpine)

11º - Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin)

12º - Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri)

13º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri)

14º - Nicholas Latifi (CAN/Williams)

15º - Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo)

16º - Mick Schumacher (ALE/Haas)

17º - Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo)

18º - Nikita Mazepin(RUS/Haas)

19º - Charles Leclerc (MON/Ferrari)

20º - Max Verstappen(HOL/Red Bull Racing)

Veja como foi a classificação de hoje:

Q1

O Q1 ficou marcado por extremo cuidado entre os pilotos. Além dos resquícios da forte chuva que cancelou o treino livre 3, as equipes ainda temiam que o tempo voltasse a mudar, o que influenciaria diretamente no desempenho dos profissionais.

Com apenas 11 minutos, Verstappen deixou a prova após 'reconhecer' a pista brevemente. Punido pela troca de motor antes do segundo TL, o holandês largará em último lugar, o que o tira a necessidade de participar do treino classificatório.

Depois disso, a briga se deu por Mercedes e Red Bull. O primeiro lugar ficou com Lewis Hamilton (1m45s992) seguido de Valtteri Bottas (1m46s396). A terceira colocação ficou com Sérgio Pérez, que terminou com 1m46s455.

Os eliminados foram Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo), Mick Schumacher (ALE/Haas), Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo), Nikita Mazepin(RUS/Haas) e Max Verstappen(HOL/Red Bull Racing).

Q2

Com a pista mais seca e sem previsão de chuva, o Q2 definiu os 10 classificados para o Q3. Assim como Verstappen, ciente da sua punição, Charles Leclerc não voltou para o restante da disputa.

A melhor volta seguiu com Lewis Hamilton (1m45s129), logo atrás veio seu parceiro Bottas (1m45s506). Por fim, Lando Norris ficou com a terceira colocação, marcando 1m46s254.

Os eliminados desta vez foram Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin), Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri), Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), Nicholas Latifi (CAN/Williams) e Charles Leclerc (MON/Ferrari).

Q3

Na última etapa da prova, o aproveitamento se manteve assim como nas duas primeiras. O britânico Lewis Hamilton ainda teve um susto nos minutos finais na entrada do boxe, no momento da troca de pneu, ele acabou batendo e tendo problemas com o bico.

Depois disso, o treino passou por uma reviravolta e teve Lando Norris conquistando a primeira colocação. Logo em seguida vem Sainz, da Ferrari. Lewis Hamilton ficou em quarto lugar, atrás de George Russel.