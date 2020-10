No Vasco, Benítez e Andrey estão suspensos contra o Bahia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Há cinco jogos sem vencer e vindo de uma goleada de 4 a 1 sofrida para o Atlético-MG no domingo (4), o Vasco terá desfalques importantes para a partida desta quarta-feira (7), contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro: os meias Andrey e Benítez.

Andrey foi expulso diante dos mineiros e o argentino - que fez um golaço de bicicleta - recebeu o terceiro cartão amarelo.

O técnico Ramon Menezes agora vive a expectativa de ao menos contar com o retorno do volante Juninho, que não atuou diante dos atleticanos por estar com uma lesão muscular.

Com os últimos resultados, o Vasco caiu para a oitava colocação do Campeonato Brasileiro.