No Morumbi, Flamengo vence São Paulo por 2x0

Rio de Janeiro/RJ - O Flamengo venceu o São Paulo por 2 a 0, na noite deste sábado (6), no estádio do Morumbi, em São Paulo, pela 21ª rodada do Brasileirão. Com o triunfo fora de casa, o Mengão aparece em terceiro lugar, com 36 pontos. O Tricolor é o 11º colocado, com 26 pontos.

O Flamengo balançou as redes na primeira chegada ofensiva, aos seis minutos do primeiro tempo. Lázaro aproveitou lançamento de Victor Hugo e cabeceou no canto do gol de Felipe Alves. O São Paulo tentou responder aos 15 minutos, quando Marcos Guilherme chutou de fora da área e a bola foi por cima do gol. O Fla foi ao ataque aos 34 minutos, quando Ayrton Lucas chutou de fora da área e Felipe Alves espalmou. O Tricolor também assustou aos 34, em chute de Galoppo, defendido por Santos.

Antes do intervalo, o Fla fez uma ronda no ataque. Aos 39, Everton chutou cruzado e assustou o goleiro tricolor. Três minutos depois, Marinho tentou de voleio e Felipe Alves espalmou.

No segundo tempo, Calleri levou perigo aos dez minutos. O atacante do São Paulo cabeceou firme após um cruzamento e o goleiro defendeu. Aos 12, Calleri tentou em chute forte e parou mais uma vez no goleiro Santos. O Rubro-Negro respondeu aos 23 minutos. Após bela trama ofensiva com Matheuzinho e Gabriel, Gomes teve a chance de marcar o segundo e desperdiçou. Quatro minutos depois, Lázaro entrou na área e chutou, mas parou em Felipe Alves. Aos 30, foi a vez de Thiago Maia chutar de fora da área e o goleiro tricolor espalmar.

Mais ofensivo, o Flamengo voltou ao ataque em chute perigoso de Arrascaeta, aos 34, que foi por cima do gol. Nos acréscimos, o São Paulo se lançou ao ataque, mas não converteu a pressão em gol. Aos 49, o Fla aproveitou o contra-ataque e selou o triunfo. Gabriel saiu em velocidade pela direita e chutou cruzado, sem chance de defesa para Felipe Alves.

Fonte: CBF