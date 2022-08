Flamengo vence o São Paulo no Morumbi e entra no G-4 do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo atuando somente com o goleiro Santos como titular, o Flamengo mostrou o poderio de seu elenco e venceu uma formação mista do São Paulo por 2 a 0 neste sábado (6), em pleno Morumbi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Lázaro abriu o placar logo no início do jogo, aos seis minutos. O segundo gol flamenguista só saiu no último lance da partida, com Gabriel, em jogada de contra-ataque da equipe visitante, que era pressionada pelo São Paulo até então.

Com o resultado, o Flamengo chegou à terceira colocação, agora com 36 pontos, seis a menos que o líder Palmeiras, que enfrenta o Goiás neste domingo (7). Já o time tricolor perdeu a oportunidade de encostar no G-6 e, com 26 pontos, está na 11ª posição.

Agora os times viram as chaves para as competições continentais. O São Paulo vai encarar o Ceará na próxima quarta (10), no Castelão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Na ida, no Morumbi, venceu por 1 a 0.

Já o Flamengo terá pela frente o clássico com o Corinthians, na terça (9), no Maracanã, pela partida de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Na ida, na Neo Química Arena, o clube rubro-negro venceu por 2 a 0.

SÃO PAULO

Felipe Alves; Rafinha, Miranda (Diego Costa) e Léo; Marcos Guilherme, Pablo Maia, Igor Gomes (Rodriguinho), Galoppo e Reinaldo (Wellington); Patrick (Calleri) e Nikão (Igor Vinícius). Técnico: Rogério Ceni

FLAMENGO

Santos, Matheuzinho, Pablo, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Vidal (Thiago Maia), Diego (João Gomes) e Victor Hugo (Everton Ribeiro); Marinho (Gabriel), Everton Cebolinha (Arrascaeta) e Lázaro. Técnico: Dorival Júnior

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Hora: 20h30Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Alex dos Santos (SC)

Quarto árbitro: Salim Fende Chavez (SP)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Cartões amarelos: Pablo Maia (SAO); Hugo, Diego (FLA)

Gols: Lázaro (FLA), aos 6'/1ºT; Gabriel (FLA), aos 49'/2ºT