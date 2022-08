São Paulo ainda tenta contratar novo zagueiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Rogério Ceni segue com problemas para escalar o sistema defensivo do São Paulo e não escondeu estar "contando os minutos" para gerir o desgaste físico dos principais atletas do setor.

Na derrota por 2 a 0 em casa diante do Flamengo pelo Brasileiro, Miranda e Diego Costa atuaram apenas 45 minutos cada. Segundo o técnico, a estratégia havia sido pensada antes do jogo para não correr risco de lesões.

"Eu não posso [usar os 90 minutos], não tem como. O que vou fazer? Eu não posso abrir mão [do rodízio]. Eu queria ter o Calleri os 90 minutos. Se eu tiver hoje e perder, o que faço? O Miranda e o Diego eu já tinha decidido antes do jogo que cada um jogaria 45 min. Por quê? Porque eu não tenho tantas trocas nesse setor", salientou o técnico, que acrescentou.

"Em alguns setores temos trocas. Com a chegada do Bustos, temos mais Eder e Calleri para jogar. Ali no meio, com a volta do Alisson, tem Patrick, Igor Gomes, Galoppo. A defesa é onde a gente está contando os minutos. A gente roda minutos de jogadores e é onde a gente tem medo. Eu não podia perder zagueiros pro jogo contra o Ceará. Eu tenho que contar os minutos de cada um. Infelizmente, é o setor onde a gente sofre um pouco mais."

Rogério Ceni ainda destacou a dificuldade do São Paulo em conseguir reforços no mercado da bola. Apesar da negociação encaminhada com o zagueiro Nahuel Ferraresi, venezuelano que pertence ao Grupo City, o treinador salientou as poucas opções disponíveis para fortalecer o elenco.

"A janela está aberta, vem proposta, é difícil segurar jogador, não tem mais jogador praticamente para contratar, não há dinheiro para contratar, não tem atleta disponível no mercado. Praticamente todo mundo já fez sete jogos [no mercado brasileiro]. É um momento delicado, vamos ter que ter calma, paciência, resiliência, e vamos ter que enfrentar. Não vamos abrir mão da Sul-Americana de jeito nenhum, também vamos jogar nossa vida, é a chance de chegar em uma semifinal", afirmou Ceni.

Por fim, Ceni ressaltou a confiança em seus atletas e fez apelo para que nenhum atleta do atual plantel seja vendido antes do final da temporada, uma vez que a janela de transferências segue aberta.

"Não vamos desistir de ninguém até o final do ano. Esses são os jogadores que encerram o ano, eu espero, se não tivermos mais vendas, nós temos como objetivo tentar brigar por um título em copas e, infelizmente, o que eu falava de Brasileiro, essa não é mais a realidade, não tem como esconder. Temos que tentar elevar o nosso nível de pontuação pra não correr riscos no futuro que podem deixar a gente em situação parecida com o ano passado".

O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira (10), às 19h15 (de Brasília), contra o Ceará, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Na partida de ida, o tricolor paulista venceu por 1 a 0 no Morumbi. Pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo enfrenta no próximo domingo (14) o Red Bull Bragantino.