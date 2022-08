Cruzeiro vence Tombense e abre 16 pontos para o quinto colocado da Série B

SÃO PAULO/SP - O Cruzeiro venceu o Tombense por 2 a 0 na noite deste sábado (6), em jogo válido pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e manteve com 100% de aproveitamento sua campanha dentro de casa na competição.

O time celeste venceu todos os 11 compromissos que teve como mandante. O triunfo mais recente contou com gols de Bruno Rodrigues e Daniel Junior, ambos na segunda etapa da partida.

Com o resultado, já são 49 pontos conquistados pelo Cruzeiro, nove a mais do que Bahia e Grêmio, que dividem a segunda colocação, e 16 à frente do Londrina, que está na quinta posição e, portanto, é o primeiro time fora da zona do acesso.

Na próxima rodada, o time celeste visitará justamente a equipe paranaense, na terça (9). No mesmo dia, o Tombense, segue com 32 pontos e ocupa a sexta colocação, vai jogar contra o Vila Nova, em Muriaé

CRUZEIRO

Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Oliveira e Eduardo Brock; Bidu, Neto Moura (Pablo Siles, aos 39' do 2º), Machado, Chay (Pedro Castro, aos 25' do 2º) e Daniel Júnior (Edu, aos 29' do 2º); Bruno Rodrigues e Luvanor (Rodolfo, aos 39' do 2º). Técnico: Paulo Pezzolano

TOMBENSE

Felipe Garcia; David (Diego Ferreira, aos 28' do 2º), Joseph, Roger e Manoel; Rodrigo, Jean Lucas, Zé Ricardo (Renatinho, aos 19' do 2º); Keké (Ciel, no intervalo), Everton (Matheus Frizzo, aos 19' do 2º) e Bruno Mota (Kleiton, aos 39' do 2º). Técnico: Bruno Pivetti

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Auxiliares: Fabrício Vilarinho da Silva (FIFA-GO) e Cristian Passos Sorence (GO)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (FIFA-SP)

Cartões amarelos: Chay (CRU); Keké e Zé Ricardo (TOM)

Gols: Bruno Rodrigues (CRU), aos 3', e Daniel Júnior (CRU), aos 24'/2ºT