No GP do Azerbaijão, Charles Leclerc conquista segunda pole consecutiva

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Charles Leclerc garantiu neste sábado (5) o primeiro lugar para a largada do Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1. Além de ser a segunda consecutiva, o jovem piloto conquistou a pole número nove de sua carreira.

Com a marca de 1m41s218, o piloto monegasco da Ferrari conquistou a pole position. No Q3, ele superou Lewis Hamilton e faturou o primeiro lugar no grid.

Max Verstappen e Pierre Gasly compõem a segunda fila, seguidos por Carlos Sainz (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Sergio Perez (RedBull), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Fernando Alonso (Alpine) e Valtteri Bottas (Mercedes). - veja a classificação completa mais abaixo.

A busca pela melhor colocação na largada ficou marcada por quatro bandeiras vermelhas. No Q1, Lance Stroll e Antonio Giovinazzi deixaram a prova. Já no Q2, Daniel Ricciardo também deixou a disputa depois do acidente. No Q3, Yuki Tsunoda e Carlos Sainz também tiveram problemas e bateram.

Q1

Logo no início do Q1, Lance Stroll, da Aston Martin, bateu e acionou a bandeira vermelha, precisando deixar a prova. Depois dele, Antonio Giovinazzi também passou pela mesma situação.

O melhor tempo do final de semana, até então, foi de Lewis Hamilton, que anotou 1m41s545, seguido de Max Verstappen e Sergio Perez. (+0.215 e +0.423 respectivamente).

Foram eliminados: Nicholas Latifi (Williams), Mick Schumacher (Haas), Nikita Mazepin (Haas), Lance Stroll (Aston Martin) e Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo).

Q2

Desta vez, o mais veloz foi o holandês Max Verstappen (1m41s625), que já vinha de bons resultados nos treinos livres. Em seguida, vieram Sergio Perez e Lewis Hamilton (1m41s630 e 1m41s634).

A terceira bandeira vermelha da pole ficou por conta de Daniel Ricciardo, que bateu faltando menos de dois minutos para o final.

No Q2, os eliminados foram: Esteban Ocon (Alpine), Sebastian Vettel (Aston Martin), Daniel Ricciardo (McLaren), Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), George Russell (Williams).

Q3

Na parte decisiva do classificatório, Charles Leclerc fez o melhor tempo e conquistou a pole número nove de sua carreira. Ele fez 1m41s218 e deixou para traz Hamilton e Verstappen .No último minuto Sainz e Tsunoda também bateram e acionaram a bandeira vermelha.