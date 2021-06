Bucks e Nets fazem o primeiro jogo das semifinais da Conferência Leste

A franquia comandada por James Harden e Kevin Durant deixou o Boston Celtic pelo caminho, enquanto os Bucks varreram o Miami Heat por 4 a 0 na série. E o jogo promete - no confronto entre as equipes na temporada regular, os Bucks levaram a melhor - 117 a 114 e 124 a 118.

