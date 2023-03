Neymar será operado e não joga mais nesta temporada

Neymar torceu o tornozelo em 20 de fevereiro, em partida contra o Lille, pelo Campeonato Francês. A preocupação é com as repetidas contusões no mesmo local. Ele teve problema parecido na Copa do Mundo e não atuou diante da Suíça e Camarões, na fase de grupos.

A operação será feita em Doha, capital do Qatar. O PSG pertence ao fundo soberano do país, controlado pela família real.

Segundo o departamento médico do clube, Neymar precisa da cirurgia para recuperar o ligamento e evitar que o problema se repita no futuro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neymar não joga mais na atual temporada da Europa. O atacante da seleção vai passar por cirurgia no tornozelo direito e ficará afastado do futebol por até quatro meses, segundo o Paris Saint-Germain (FRA).

