Neymar recebe de Bolsonaro honraria por Olimpíada sem ter ido aos Jogos

O atacante Neymar recebeu, do então presidente Jair Bolsonaro (PL), a Ordem de Rio Branco, condecoração dada a alguns medalhistas de ouro que disputaram as Olimpíadas de Tóquio, segundo informações do jornal “Estadão”. No entanto, o atleta não participou dos últimos Jogos Olímpicos.

