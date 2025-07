Neymar para na trave e na linha, Inter vence na Vila e afunda Santos no Z4

SÃO PAULO SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Inter mostrou eficiência na Vila Belmiro, venceu um descalibrado (e azarado) Santos por 2 a 1 e engatou a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro.

Carbonero desconcertou Brazão e abriu o placar cedo, e Borré, em pênalti que saiu a partir da mão de Escobar, aumentou — os paulistas pressionaram nos acréscimos e até diminuíram, mas a bola na trave de Neymar caprichosamente permaneceu na linha da meta de Rochet e garantiu a vitória gaúcha.

Com o resultado, os comandados de Roger Machado alcançaram a 10ª posição na tabela, com 20 pontos ganhos em 15 jogos disputados.

O Santos, por outro lado, se manteve dentro do Z4 com apenas 14 pontos. A derrota foi a 9ª dos paulistas no torneio, número só alcançado pelo lanterna Sport.

Os times voltam a jogar neste fim de semana pelo Brasileirão. O Santos visita o lanterna Sport no sábado, enquanto o Inter recebe o Vasco, um dia depois, no Beira-Rio.

COMO FOI O JOGO

Apesar de o Santos atacar mais, foi o Inter quem saiu vencedor no 1º tempo. Os gaúchos aproveitaram espaço dado a Alan Patrick em contra-ataque e marcaram com Carbonero ainda no início do confronto. Neymar deu muito trabalho aos marcadores e comandou uma série de investidas dos mandantes, que só não empataram antes do intervalo porque Rochet estava inspirado —e porque Deivid Washington acertou a trave.

Na etapa final, o cenário se repetiu: o time de Cléber Xavier empilhou gols perdidos e acabou punido, desta vez pela mão de Escobar, que fez pênalti e viu Borré sacramentar a vitória dos visitantes.

Barreal ainda descontou nos acréscimos, e Neymar quase fechou a noite como herói —a bola finalizada pelo camisa 10, já nos lances finais, percorreu a linha da meta defendida por Rochet e acabou nas mãos do goleiro.

SANTOS

Brazão; Escobar (Igor Vinícius), Basso, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael (Bontempo) e Neymar; Rollheiser (Robinho Jr), Guilherme (Barreal) e Deivid Washington (Luca Meirelles). T.: Cléber Xavier

INTER

Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia (Diego Rosa), Bruno Henrique (Luis Otávio) e Alan Patrick; Wesley (Alan Benítez), Carbonero (Bruno Tabata) e Borré (Enner Valencia). T.: Roger Machado

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Rafael Trombeta

VAR: Marco Aurélio Fazekas Ferreira

Cartões amarelos: Souza, Basso, Igor Vinícius (SAN); Vitão, Enner Valencia (INT)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Carbonero (INT), aos 8 min do 1º tempo; Borré (INT), aos 29 min do 2º tempo; Barreal (SAN), aos 46 min do 2º tempo