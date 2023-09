Neymar ganha homenagem como maior goleador do Brasil contra seleções

Rio de Janeiro/RJ - Depois de se tornar o maior artilheiro da Canarinho contra seleções na sexta-feira (8), com 79 gols, o atacante Neymar recebeu do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, uma placa em homenagem à marca alcançada na goleada do Brasil por 5 a 1 sobre a Bolívia no Estádio Mangueirão, em Belém, no Pará, informou a CBF.

Aos 16 minutos do segundo tempo, 43 mil torcedores no estádio presenciaram o camisa 10 fazer história ao marcar o quarto gol, seu 78º, da seleção brasileira na partida, válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Ainda daria tempo para Neymar ampliar a contagem aos 47 minutos do segundo tempo.

Maior artilheiro da seleção, diz placa

Assinada pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, a placa contém a seguinte inscrição dedicada ao craque:

"A Neymar Jr, maior artilheiro da Seleção Brasileira de todos os tempos em jogos contra seleções, o agradecimento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Com seus gols, você tem levado alegria a milhões de brasileiros e torcedores pelo mundo."

O craque expressou a felicidade depois de atingir a marca e afirmou que sempre sonhou em fazer sua história com a Amarelinha.

"Estou muito feliz, estou sem palavras, jamais imaginei alcançar esse recorde. Não sou melhor que o Pelé ou qualquer outro jogador que passou pela seleção. Eu sempre quis escrever o meu nome na história do futebol brasileiro e da seleção brasileira e hoje eu fiz isso. Agradeço a minha família e a todos os meus companheiros", disse.

Neymar acumula uma experiência que se iniciou nas seleções de base. Pela Sub-20, o camisa 10 se sagrou campeão do Mundial da categoria. Com a seleção olímpica, ele conquistou a inédita medalha de ouro, com direito a gol de falta na final e a cobrança do pênalti decisivo que emocionou milhares de torcedores no Maracanã e Brasil afora, em 2016.

Com a seleção principal, o camisa 10 disputou três Copas do Mundo, levantou a taça da Copa das Confederações em 2013, no Brasil, e agora acrescenta mais um capítulo em sua história com a Amarelinha.

(*) Informações da CBF