Neymar faz três e conduz virada do Brasil sobre o Peru nas Eliminatórias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em seu primeiro teste real na caminhada rumo à Copa do Mundo do Qatar, a seleção brasileira mostrou poder de reação e venceu de virada o Peru por 4 a 2 nesta terça-feira (13) em Lima, pela segunda rodada das Eliminatórias.

Neymar, três vezes, e Richarlison marcaram os gols brasileiros do 50º jogo de Tite no comando da equipe nacional.

Com os três que anotou na capital peruana, Neymar chegou a 64 com a camisa do Brasil e superou a marca de Ronaldo como segundo maior artilheiro da seleção na história. Pelé, com 77 gols, lidera a lista de goleadores.

Nesta terça, em Lima, o Brasil ficou duas vezes atrás no placar. Esta foi a sétima oportunidade que a equipe brasileira saiu em desvantagem na era Tite, e a terceira partida em que conseguiu a virada -antes, havia conseguido nos 4 a 1 em cima do Uruguai, em 2017, e nos 3 a 1 contra a República Tcheca, em 2019.

O técnico da seleção sabia que o duelo com os comandados de Ricardo Gareca seria muito mais desafiador que a estreia contra a desmontada Bolívia, em São Paulo. Só não esperava uma falha da defesa brasileira logo nos primeiros minutos de jogo.

Aquino tentou o passe para Farfán e Marquinhos cortou mal para a entrada da área. André Carrillo, que já havia anotado dois gols diante do Paraguai na última sexta-feira (9), aproveitou a assistência do zagueiro e emendou de primeira para abrir o placar.

O Brasil dominou a posse de bola durante toda a partida, mas diferentemente da goleada sobre os bolivianos, não conseguiu transformar esse domínio em volume ofensivo e chances claras de gol.

As principais oportunidades brasileiras surgiram de lançamentos longos, aproveitando os espaços em profundidade que a defesa do Peru deixou à disposição, especialmente com Richarlison pelo lado direito, aposta de Tite na vaga de Everton.

Ainda no primeiro tempo, Yotún, ex-Vasco, cometeu pênalti bobo ao puxar a camisa de Neymar em disputa na área. O camisa 10 foi para a cobrança e deixou tudo igual, anotando o seu 62º gol em 103 jogos com a seleção.

Sem conseguir empurrar os peruanos para dentro de sua própria área, o Brasil levou o segundo em um dos poucos ataques dos donos da casa na etapa final. Após cruzamento, Rodrigo Caio cortou de cabeça para a entrada da área e, assim como no gol de Carrillo, Tapia aproveitou a falta de reação brasileira à frente da defesa para chutar e recolocar -com direito a desvio no zagueiro do Flamengo- o Peru na frente no placar.

Richarlison, após cabeceio de Firmino em escanteio cobrado por Neymar, aproveitou a aposta de Tite em sua titularidade para deixar o seu e empatar a partida, que seria decidida mais uma vez em cobrança de pênalti do camisa 10 brasileiro.

Zambrano derrubou o atacante do Paris Saint-Germain (FRA) na área e, com auxílio do VAR, o árbitro chileno Julio Bascuñán marcou a penalidade. Neymar, em outra batida cruzada, deslocou Gallese e virou a partida.

Ainda havia tempo para mais um de Neymar, aos 48 minutos do segundo tempo, seu 64º pela seleção brasileira, para dar números finais ao jogo em Lima.

A princípio, até o início da noite desta terça, a partida só seria exibida pelo EI Plus, serviço de streaming do Esporte Interativo, e por El Canal del Fútbol, no YouTube, este em língua espanhola. Ambas as opções necessitam o pagamento de assinatura.

O secretário-executivo do Ministério das Comunicações, Fabio Wajngarten, havia afirmado pela manhã que enviou um pedido de autorização à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para que o jogo fosse transmitido pela TV Brasil.

Após a manifestação de Wajngarten, a CBF disse que não seria possível realizar a transmissão porque os direitos pertencem a uma empresa designada pela entidade que comanda a seleção mandante, neste caso a Federação Peruana de Futebol, para a negociação dos pacotes de jogos das eliminatórias.

Entretanto, faltando pouco mais de uma hora para a bola rolar, a própria CBF anunciou um acordo para a exibição da partida tanto em seu site oficial como na TV Brasil. De acordo com a instituição, que não tornou públicos os detalhes do negócio, a compra dos direitos não pôde ser repassada a uma TV aberta.

Durante o jogo, a equipe da TV Brasil mandou mensagens de agradecimento ao presidente da CBF, Rogério Caboclo, ao secretário Fabio Wajngarten, além de um "abraço especial" ao presidente da República, Jair Bolsonaro.

PERU

Pedro Gallese; Advincula, Zambrano, Luis Abram, Trauco; Renato Tapia (Cueva), Pedro Aquino, Yotún; Christofer Gonzáles (Miguel Araujo), Carrillo, Farfán (Andy Polo). T.: Ricardo Gareca

BRASIL

Weverton; Danilo, Marquinhos (Rodrigo Caio), Thiago Silva, Renan Lodi (Alex Telles); Casemiro, Douglas Luiz; Philippe Coutinho (Everton Ribeiro); Richarlison, Roberto Firmino (Éverton Cebolinha), Neymar. T.: Tite

Estádio: Nacional de Lima, no Peru

Juiz: Julio Bascuñan (CHI)

Cartões amarelos: Renato Tapia, Christofer Gonzáles (Peru)

Cartão vermelho: Zambrano (Peru)

Gols: Carrillo, aos 5min do primeiro tempo, e Tapia, aos 13min do segundo tempo (Peru); Neymar, aos 27min do primeiro tempo, aos 37min e aos 48min do segundo tempo, e Richarlison, aos 19min do segundo tempo