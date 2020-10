De virada, Brasil vence Peru nas Eliminatórias

A seleção brasileira venceu o Peru nesta quarta-feira (13), de virada, por 4 a 2 e garantiu a liderança das Eliminatórias da Copa na América do Sul, com seis pontos em dois jogos. O craque Neymar decidiu a partida e marcou 3 gols.

Aos 5 minutos, o Peru abriu o placar com Carrillo que bateu no cantinho do goleiro Weverton. Aos 25 minutos, Neymar entrou em ação, ele foi puxado na área e sofreu pênalti. O camisa 10 da seleção brasileira foi para a cobrança e empatou. Ele ainda chegou a marcar o segundo gol, após uma cobrança de falta, mas foi anulada por impedimento de Richarlison no início do lance.

No segundo tempo, a equipe peruana marcou o segundo gol aos 13 minutos. O lance de Tapia de fora da área entrou no gol. O Brasil reagiu e Neymar cobrou escanteio pela esquerda, Roberto Firmino desviou na segunda trave e Richarlison completou. O lance foi para análise do VAR (árbitro de vídeo), que confirmou o gol do Brasil.

A virada veio aos 34 minutos. Neymar foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Ele foi para a cobrança e fez o terceiro do Brasil. No fim do jogo, o Éverton passou para Everton Ribeiro, que chutou na saída de Gallese. A bola desviou no goleiro, bateu na trave direita e Neymar apareceu para fazer o terceiro dele no jogo. Fim da partida 4 x 2 para o Brasil.

O Brasil enfrenta a Venezuela, dia 11 de novembro, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio do Morumbi, em São Paulo.