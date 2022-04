Neymar faz três, dá passe mágico para Mbappé e PSG vence com show de trio

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Com um duplo hat-trick de Mbappé e Neymar e assistências de Messi o PSG atropelou o Clermont na vitória por 6 a 1, pela 31ª rodada do Campeonato Francês na tarde deste sábado (9), no estádio Gabriel Montpied, em Clermont-Ferrand, na França. Com o resultado, a equipe parisiense chega a 71 pontos e na liderança do Francês, 15 a mais que o segundo colocado, o Rennes, com 56.

Na próxima rodada do Campeonato Francês o PSG encara o Marseille, no dia 17, às 15h45 (de Brasília), dentro de casa. Já o Clermont pega o Metz, no mesmo dia, às 10h.

Saiu dos pés de Neymar com assistência de Messi o gol que abriu a porteira na goleada por 6 a 1. Aos 8' do primeiro tempo, Messi, pela esquerda tocou para Neymar dentro da área para o brasileiro dominar e finalizar forte com a perna esquerda.

Neymar, Messi e Mbappé começam a mostrar na reta final do Francês um entrosamento que poucas vezes foi visto durante as partidas do trio. Os seis gols que resultaram na vitória da equipe tiveram participação de pelo menos dois dos envolvidos, sejam eles Messi e Neymar ou Messi e Mbappé.

Mbappé aproveitou três falhas de marcação da zaga adversária para deixar os três dele, aos 18 da primeira etapa e aos 28 e 34 do segundo tempo, se isolando na artilharia do Francês, com 20 gols. Neymar, com 9 até o momento, também marcou duas vezes, aos 8 do primeiro tempo e de pênalti, aos 25 do segundo.

Os donos da casa reagiram pouco às investidas, com pouca posse de bola e errando passes no meio campo, sempre dando abertura para o ataque mortal do PSG. Apesar da pouca reação, soube aproveitar as poucas oportunidades, principalmente no primeiro tempo, quando das duas bolas chutadas em direção ao gol, conseguiram marcar em uma delas, com Dossou.

Messi foi responsável por três assistências dos seis gols da noite, mas quando chegou o seu momento, foi impedido. Mbappé cruzou para o argentino aos 17 da segunda etapa, mas quando o camisa 30 subiu para cabecear e a bola morrer no gol, o auxiliar Frédéric Haquette viu o impedimento.

Em fim de contrato com o Paris Saint-Germain, e apesar do esforço do clube para renovar com Mbappé, o jogador tem grandes propostas para a próxima temporada, entre elas do Real Madrid, mas se depender dos torcedores do Clermont, o clube pode ser o próximo destino do atacante. Durante o jogo a torcida exibiu um bandeirão com a mensagem: "Kylian, não vá para o Real Madrid, venha para o Clermont".