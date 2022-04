Flamengo sai atrás, pressiona e busca empate com Atlético-GO no Brasileiro

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Atlético-GO e Flamengo empataram por 1 a 1 em boa partida disputada neste sábado (9), no Antônio Accioly, em jogo válido pela primeira rodada do Brasileirão. Wellington Rato marcou o gol para o Dragão e Bruno Henrique marcou o tento rubro-negro.

A partida foi bem movimentada, com o Flamengo tentando dominar as ações ofensivas, mas sofrendo com os contra-ataques dos donos da casa. O Atlético saiu na frente do placar, mas o rubro-negro pressionou, buscou o empate e até teve chance de virar, mas o resultado foi mesmo a igualdade.

O Flamengo entra em campo novamente na próxima terça, às 21h30, para enfrentar o Talleres-ARG, pela Copa Libertadores, no Maracanã. Pelo Brasileirão, no domingo, às 16h, o rubro-negro enfrenta o São Paulo, também em casa.

A próxima partida do Atlético-GO será contra o Defensa y Justicia, pela Copa Sul-Americana, na terça (12), às 21h30. No Brasileirão, o próximo adversário será o Bragantino, no domingo (17), às 18h. As duas partidas são fora de casa.

Ao longo do primeiro tempo, o Flamengo teve mais a bola no campo de ataque e criou mais chances. Bruno Henrique teve duas chances e até acertou a trave, mas não conseguiu marcar. Thiago Maia e Gabi também tiveram oportunidades de finalizar.

Os donos da casa tiveram menos a bola, mas também criaram problemas para o goleiro Hugo Souza. Jorginho, por duas vezes e o volante Marlon Freitas, em finalização de dentro da área, quase marcaram para o Dragão.

O início da segunda etapa viu os dois times buscar bastante o gol. O Atlético-GO esboçou uma pressão, mas logo o Flamengo retomou o domínio da partida. As duas equipes tiveram chances.

Pelo lado dos donos da casa, Wellington Rato não conseguiu completar cruzamento de Shaylon. Pelo lado visitante, Matheuzinho chutou torto e Luan Polli cortou a bola em cruzamento que iria na cabeça de Gabi.

Dudu recebeu passe de Jorginho pela ponta direita e cruzou no meio da área. Wellington Rato, que teve gol anulado, apareceu livre dentro da área para finalizar com perfeição, no contrapé do goleiro Hugo Souza, para marcar o primeiro gol da partida.

Após sofrer o gol, Paulo Sousa fez alterações e o Flamengo "foi pro abafa". Após cobrança de escanteio, Bruno Henrique subiu mais que todos e cabeceou para empatar a partida.

Poucos minutos depois, Pedro recebeu bola na área e finalizou com força. Luan Polli resvalou na bola, que ainda tocou no travessão. Willian Arão também perdeu boa chance. Pelo lado do Dragão, Léo Pereira também acertou a trave após contra-ataque.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 X 1 FLAMENGO

Motivo: 1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022

Local: estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Data e horário: 9 de abril de 2022 (sábado), 19h (de Brasília)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (FIFA/SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC), Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Cartão Amarelo: Léo Pereira, Marlon Freitas, Jorginho (ACG); Marinho (FLA)

Gol: Wellington Rato, do Atlético-GO, aos 30 minutos do segundo tempo e Bruno Henrique, do Flamengo, aos 39 minutos do segundo tempo.

ATLÉTICO-GO

Luan Polli; Dudu, Wanderson, Édson e Jefferson; Baralhas, Marlon Freitas, Shaylon (Hayner) e Jorginho (Rickson); Wellington Rato (Churín) e Léo Pereira. Técnico: Umberto Louzer.

FLAMENGO

Hugo; Matheuzinho (Lázaro), David Luiz, William Arão e Leo Pereira; João Gomes, Thiago Maia (Everton Ribeiro), Arrascaeta (Diego) e Andreas (Pedro); Gabi e Bruno Henrique. Técnico: Paulo Sousa.