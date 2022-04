Real Madrid bate Getafe com baile de Vini Jr e gol de Casemiro

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid venceu neste sábado (9) o Getafe pelo placar de 2 a 0, no Estádio Santiago Bernabéu. O jogo, válido pela 31ª partida do Campeonato Espanhol, contou com um baile de Vinicius Junior, que deu um passe de trivela para o primeiro gol do jogo, marcado por Casemiro. Lucas Vásquez completou o placar para os merengues.

Com a vitória, o Real Madrid ampliou a vantagem na liderança do Campeonato Espanhol, com 72 pontos. A equipe também ganha confiança para o duelo da próxima terça-feira, contra o Chelsea, pela Champions League. O Getafe é o 14º do torneio nacional, com 32 pontos.

O Real Madrid entrou em campo querendo ampliar sua vantagem na liderança do Campeonato Espanhol. Por isso, os merengues entraram em campo inspirados e teve três boas chances em vinte minutos, com destaque para a última. Vinicius Junior recebeu no lado esquerdo do ataque, passou a bola entre as pernas de Djené, mas finalizou fraco e Soria fez a defesa.

Demorou pouco, porém, para que a equipe ampliasse o placar, em nova jogada de Vini. Ele recebeu a bola no lado esquerdo e cruzou para o meio da área de trivela. Casemiro apareceu livre e mandou para a rede, de cabeça. Marcelo também tentou uma vez, aos 42', mas a bola desviou e foi para escanteio.

A segunda etapa do jogo não teve tantas boas chances quanto a primeira. Aos quatro minutos, Mathías Oliveira quase empatou para o Getafe, após cabecear de dentro da grande área. A bola foi por cima. Marcelo e Valverde tentaram bons chutes, mas mandaram para fora.

A mudança no placar veio somente aos 22 minutos, numa boa tabela de Lucas Vásquez com Rodrygo pelo lado direito. Vásquez recebeu o último passe dentro da grande área e, quase livre, mandou um bom chute de canhota, estufando a rede.

Aos 45 do segundo tempo, o Getafe ainda teve a chance de diminuir o placar, em chute de Unal. Ele disputou com Militão e conseguiu finalizar, mas mandou na trave de Courtois.