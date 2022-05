Neymar e Messi estão zerados na temporada em quesito que são especialistas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar e Messi não marcaram nenhum gol de falta pelo PSG na temporada 2021-22, segundo o jornal L'Équipe, apesar de serem especialistas no quesito. O clube de Paris ainda tem mais dois jogos restantes antes de o elenco entrar de férias.

De acordo com a publicação, o argentino fez 39 gols de falta em 436 cobranças desde a temporada 2006-07, o que dá uma média de quase um gol a cada 10 faltas cobradas. Porém, na atual temporada, Messi está com zero gols em 18 batidas — ele chegou a acertar a trave.

Neymar, que já era o principal cobrador de falta do PSG antes da chegada do argentino, também segue zerado após oito faltas batidas até aqui em 2021-22. Ainda segundo o jornal, o brasileiro tem sete gols de falta em 89 cobranças, mas não marca desta forma desde 2020.

O PSG se encaminha para um final de temporada frustrante. É verdade que o time de Paris conquistou o título do Campeonato Francês com sobras, mas caiu ainda nas oitavas de final da Liga dos Campeões ao sofrer virada contra o Real Madrid.

O clube da capital francesa visita o Montpellier no próximo sábado (14) e encerra a temporada contra o Metz, em casa, no outro sábado (21), pelas últimas rodadas do Francês.