'Poderia arrancar um braço que não bateria o peso', detona Do Bronx

Do Bronx disparou contra a comissão atlética do Arizona, estado natal de Gaethje (seu adversário na luta), e disse que foi roubado. O brasileiro também contou que seus familiares choraram após ele perder o cinturão.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Charles Do Bronx finalizou Justin Gaethje no primeiro round da luta principal do UFC 274, no último sábado (7), mas ainda não aceitou ter perdido o cinturão do pesos-leves (até 70kg) por não bater o peso correto da divisão na pesagem oficial.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.