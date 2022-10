Neymar depõe hoje em julgamento sobre corrupção empresarial na Espanha

O atacante Neymar deve ser ouvido na manhã desta terça-feira (18), em julgamento na Espanha no qual ele e seus pais são acusados de corrupção empresarial por conta de irregularidades na venda do craque do Santos para o Barcelona em 2013.

A princípio, Neymar só prestaria depoimento na próxima sexta-feira (21), mas o advogado dele conseguiu a antecipação pelo fato de o craque ter um jogo marcado para esta data.

Além de Neymar e a família, os ex-presidentes do Barça, Josep Maria Bartomeu e Sandro Rosell e o ex-presidente do Santos, Odílio Rodrigues, também são réus no caso e assim como Neymar e a família, negam as irregularidades.

A DIS, empresa brasileira que move o processo, questiona que na época das negociações entre o Barça e o Santos, a venda de Neymar foi fechada em 82 milhões de euros, mas no documento oficial foi colocado apenas 17 milhões.

A empresa de investimentos tinha, na época, direitos sobre o craque e deveria receber 40% do valor das negociações. Ela alega que a negociação foi subestimada propositalmente.

A defesa de Neymar nega as acusações e tenta anular o julgamento com o argumento de que a Justiça espanhola não tem jurisdição sobre o caso porque a negociação aconteceu no Brasil.