Em Manaus, Superliga C tem jogos de vôlei em novembro

A Superliga C abre o acesso inicial a quatro vagas, por gênero, à Superliga B. Os oito eventos que vão ocorrer em Manaus contemplam equipes masculinas de cinco estados, três das quais são do Amazonas: Manaus Vôlei, Nacional F. C./Brasileiro e Maximus Vôlei/UniNilton Lins.

Rio de Janeiro/RJ – Promovida pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), a Superliga C teve início nesta segunda-feira, dia 17, em Timbó/SC e Brasília/DF, prosseguindo com jogos até o dia 13 de novembro em 12 estados, entre os quais o Amazonas. Manaus vai sediar partidas de voleibol no período de 4 a 8 de novembro.

