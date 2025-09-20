   Compartilhe este texto

Neymar apresenta lesão e está fora do clássico contra o São Paulo

Por Portal Do Holanda

20/09/2025 6h59 — em
Esportes


Neymar - Foto: Paul Barreta / Santos FC

O atacante Neymar não jogará o clássico entre Santos e São Paulo neste domingo, 21 de setembro, na Vila Belmiro. O jogador foi diagnosticado com uma lesão na coxa direita, e a notícia é um duro golpe para o Peixe.

O Santos não detalhou a gravidade da lesão nem o tempo de recuperação, o que pode indicar que o craque ficará fora de outros jogos além do clássico. Em agosto, Neymar já havia sofrido um edema na coxa, mas não chegou a desfalcar a equipe.

Sem o camisa 10, o técnico Fábio Carille deve escalar Rollheiser em seu lugar. A provável escalação do Santos é: Gabriel Brazão, Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Victor Hugo e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.

