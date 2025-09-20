Amazonas FC enfrenta Volta Redonda em duelo crucial na Série B do Brasileirão





O Amazonas FC joga sua permanência na Série B neste sábado (20) contra o Volta Redonda-RJ. A partida, válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 17h30 no estádio Carlos Zamith, com um objetivo claro para a equipe amazonense: sair da zona de rebaixamento.

A importância do confronto é ainda maior, já que o Volta Redonda está apenas uma posição acima do time do Amazonas. O jogo é visto como uma oportunidade de ouro para a "Onça Pintada" ganhar fôlego e se afastar do Z-4.

O secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Diego Américo, reforçou o apoio do governo e a confiança no time. "Os estádios administrados pelo Governo do Amazonas são espaços onde nossa torcida pode apoiar de perto e onde os clubes encontram forças para reagir. Acreditamos no potencial do Amazonas FC e temos certeza de que, com dedicação e união, bons resultados virão", disse.

Apesar da campanha difícil, o clube mantém o lema de não desistir. No entanto, o desafio é grande, pois a equipe não vence em casa há dois meses. A última vitória no estádio Carlos Zamith pela Série B foi no dia 20 de julho, um 3 a 0 convincente contra o Botafogo-SP. Desde então, foram três empates e uma derrota.

A expectativa é que, com o apoio da torcida, que tem sido um fator decisivo, o Amazonas FC possa usar o estádio como um "palco de recuperação" e repetir a boa performance da temporada passada.