NBA começa após polêmicas com finalistas

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A nova temporada da NBA começa nesta terça-feira (18) com os holofotes voltados para os último dois finalistas da liga: Golden State Warriors e Boston Celtics. Mas não é pelo basquete apresentado na pré-temporada, nem pela expectativa de favoritos. Os dois melhores times de 2021-22 chegam até aqui em meio a turbulências.

A primeira polêmica foi com os Celtics, vice-campeões em 2022. Em setembro, a equipe de Boston viu o técnico sensação Ime Udoka no epicentro de um escândalo sexual dentro da própria franquia.

Menos de duas semanas depois, os Warriors, atuais campeões da NBA, tiveram que lidar com uma crise dentro do elenco. O motivo: Draymond Green, um dos maiores símbolos da vitoriosa geração da franquia, deu um soco na cara de um companheiro de time.

Agora resta saber se os problemas extra quadra vão afetar o desempenho de Celtics e Warriors ao longo da temporada 2022-23. Os dois estreiam hoje à noite: Golden State recebe o Los Angeles Lakers, enquanto Boston joga em casa contra o Philadelphia 76ers.

ESCÂNDALO SEXUAL NOS CELTICS

Udoka virou uma sensação na NBA na temporada passada logo em seu primeiro ano como técnico principal em Boston. Ele revolucionou a defesa do time e levou os Celtics ao título da Conferência Leste depois de bater fortes candidatos como Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks (então atual campeão) e Miami Heat nos playoffs. Só parou para os Warriors na final.

A expectativa da franquia era voltar ainda mais forte e entrosada para a nova temporada. Mas aí veio o escândalo sexual. Segundo a ESPN dos Estados Unidos, Udoka teve relações sexuais consensuais com uma funcionária da franquia. Os Celtics decidiram suspender o técnico por um ano por violar as diretrizes da organização. Joe Mazzulla, assistente técnico, será o treinador nesta temporada. A franquia decidirá posteriormente sobre o futuro de Udoka.

O caso ganhou mais repercussão porque o treinador vive um relacionamento com a atriz Nia Long, que interpretou a namorada de Will Smith na série "Um Maluco no Pedaço". O casal tem um filho.

Em comunicado, Udoka se desculpou. "Eu quero pedir desculpas para nossos jogadores, fãs e toda a organização dos Celtics e para minha família por decepcioná-los. Sinto muito por colocar o time nesta situação difícil e aceito a decisão do time. Por respeito a todos os envolvidos, não farei mais nenhum comentário", escreveu o técnico.

GUERRA E PAZ NOS WARRIORS

Os atuais campeões da NBA tiveram um conflito grave dentro de seu elenco durante a pré-temporada. Em um treino no início deste mês, Draymond Green deu um soco no rosto de Jordan Poole após um desentendimento.

Brigas internas existem, mas nesse caso o site americano TMZ revelou o vídeo da briga e mostra que Green chegou a derrubar seu companheiro de equipe com a agressão.

As imagens chocaram muitos torcedores da NBA, que queriam uma punição severa a Green. No entanto, Shaquille O'Neal - jogador histórico na NBA - saiu em defesa do veterano.

"A todos vocês que estão brincando com Dray: cuidem das suas vidas. Vocês que não sabem nada sobre esportes competitivos, não têm ideia do que estão falando. Isso acontece o tempo todo", afirmou o ex-atleta.

Em seu primeiro posicionamento após o episódio, Green anunciou que se afastaria das atividades da franquia. Mas inclusive já até jogou com Poole e seus demais companheiros na última partida da pré-temporada, na derrota para o Denver Nuggets por 119 a 112, no Chase Center.

Poole afirmou que Green se desculpou e que eles serão profissionais para brigar (sem sair na mão) por mais um título dos Warriors na NBA.

"Ele se desculpou. Estamos aqui para jogar basquete, e todos no vestiário e no time sabem o que é preciso para ganhar um campeonato, e vamos fazer isso na quadra. Estamos aqui para ganhar um campeonato e continuar pendurando banners", disse em coletiva.

BROOKLYN NETS: AGORA VAI?

O Brooklyn Nets, enfim, tem seu novo-velho trio pronto para jogar. A franquia de Nova York apostava muito na parceria entre Kyrie Irving, Kevin Durant e James Harden, mas trocou o último por Ben Simmons, então no Philadelphia 76ers, na temporada passada.

Porém, Simmons estava fora de ação e viu, de fora da quadra, os Nets serem "varridos" por 4 a 0 pelos Celtics na primeira rodada dos playoffs de 2022. A frustração foi tanta que Durant e Irving foram especulados para deixar o time, mas no fim decidiram ficar.

A esperança agora é que a parceria com Simmons dê certo. O ala-armador voltou a jogar nesta pré-temporada depois de mais de um ano longe das quadras. Ele teve de superar lesões e problemas de saúde mental. No total, foram mais de 450 dias sem jogar.

Simmons pediu para ser trocado pelos Sixers antes da temporada 2021-22, mas não deu certo. Ele ficou sem jogar após se recusar a participar de uma atividade em um treino e não voltou a entrar em quadra, alegando que a ausência era porque não se sentia pronto mentalmente.

Em fevereiro, o ala-armador foi trocado para os Nets, mas logo que chegou foi diagnosticado com problemas nas costas e sequer entrou em quadra na temporada passada. Simmons finalmente estreou na pré-temporada de 2022-23. Será que agora vai?

"Esses caras não jogaram juntos. Então, temos que passar por isso. Vai ser feio às vezes, mas pensei que à medida que passarmos da metade, vamos começar a ver vislumbres do potencial", disse o técnico Steve Nash.

LAKERS TENTAM VOLTAR AOS TRILHOS

Após conquistar a NBA em 2019-20 sob o comando de LeBron James e Anthony Davis, os Lakers caíram na última temporada ainda na fase regular, com 33 vitórias e 49 derrotas — os dois principais jogadores sofreram com lesões, e o desempenho caiu muito.

Esperança de assumir esse protagonismo, Russell Westbrook não se encaixou na equipe e, segundo jornalistas americanos, deve ser utilizado mais como sexto homem da equipe - começando as partidas do banco de reservas.

Uma das aquisições do time de Los Angeles em busca de retomar o bom momento foi Patrick Beverley. Ele é conhecido por ser provocador e um grande defensor na NBA (os Lakers sofreram defensivamente na última temporada). No mais, é ex-jogador do Los Angeles Clippers e já chega ao menos bem ambientado na cidade.

QUEM PODE SURPREENDER

Equipes como Warriors e Celtics se consolidaram nos últimos anos como potências na briga pelo título. Mas outras franquias podem acabar surpreendendo na nova temporada.

A primeira delas é o Philadelphia 76ers. O time já contava com James Harden e Joel Embiid, duas estrelas da liga, em seu elenco. O Barba ainda aceitou reduzir seu salário, o que permitiu a chegada de outros nomes importantes: P.J Tucker, que sempre se mostrou muito útil nas equipes onde jogou, e Montrezl Harrell, eleito sexto homem da temporada 2019-20.

Outra franquia que se reforçou e tem chances de sucesso na temporada é o Cleveland Cavaliers. Os Cavs garantiram o armador Donovan Mitchell, um dos jovens mais promissores na liga, após uma troca com o Utah Jazz. Além disso, o elenco conta com promessas como Evan Mobley, Darius Garland e Isaac Okoro, escolhidos em posições privilegiadas no Draft da NBA.

O Minnesota Timberwolves também trocou jogadores com o Jazz e adquiriu Rudy Gobert, eleito três vezes o melhor defensor da liga. Ele fará dupla no garrafão com Karl-Anthony Towns, que na última temporada regular teve média de 24,6 pontos por jogo. Além disso, a equipe está muito bem servida na armação com D'Angelo Russell, ex-Lakers e Warriors.

Por fim, vale citar o Phoenix Suns. A franquia do Arizona não mudou muito o elenco e em 2021-22 teve o melhor desempenho na temporada regular com 64 vitórias e apenas 18 derrotas. Porém, decepcionou ao ser eliminado nas semifinais da Conferência Oeste para o Dallas Mavericks por 4 a 3.

O pior é que os Suns viram o dono da franquia, Robert Saver, em meio a uma polêmica durante a pré-temporada. Ele foi punido por misoginia e racismo e colocou a equipe à venda. Agora, a equipe terá de provar que ainda está na briga e se consolidar como uma força na NBA — na temporada 2020-21, já havia feito a final contra o Milwaukee Bucks.