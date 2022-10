Mano Menezes diz que não deveria ter aceitado trabalhar no Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O técnico Mano Menezes, que hoje comanda o Inter, disse que se arrependeu de ter aceitado um convite para treinar o Palmeiras em 2019.

Em participação no Bem, Amigos, do SporTV, o gaúcho alfinetou a diretoria da equipe paulista ao falar em falta de "sustentação" por parte do clube durante o seu trabalho.

"Não pretendia trabalhar no restante do ano [2019]. Em setembro, quando não tinha intenção, o Palmeiras demite o Felipão e o Alexandre Mattos me liga pela 3ª vez para trabalhar com ele", iniciou Mano.

"Nas outras duas vezes, eu já tinha dito não [a Mattos]. Como vou dizer, para um dos principais diretores executivos do país, pela 3ª vez, um 'não' sem estar trabalhando? Às vezes você fica numa situação... além da importância do clube. Você, mesmo não querendo, vai. Fui. E não deveria ter ido", continuou.

Ao ser questionado sobre o motivo de seu pensamento, Mano explicou: "não deveria ter ido porque se não tem sustentação -e aí já não tinha com o Mattos-, se a direção contrata um treinador com o nome que eu tenho e não consegue dar sustentação porque a torcida organizada A, B ou C não quer... Não deveria ter ido."

"Esse foi o primeiro trabalho curto que se encerrou mais curto do que todos os outros. Depois dali, queria passar e passei um tempo sem trabalhar", finalizou o técnico.

A passagem de Mano pelo Palmeiras durou três meses: contratado em setembro daquele ano, ele acabou demitido após uma derrota para o Flamengo no início de dezembro -Alexandre Mattos também foi desligado na ocasião.