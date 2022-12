'Não senti nada no tornozelo', diz Neymar após o jogo

O treino correr bem era a condição imposta por Tite para que o atacante entrasse na partida com a Coreia. O camisa 10 sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito na estreia contra a Sérvia.

DOHA, QATAR (FOLHAPRESS) - Neymar foi eleito o melhor jogador na goleada por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Após o jogo, o camisa 10 disse que não sentiu qualquer incômodo durante o jogo –ele havia ficado duas partidas fora com uma lesão no tornozelo direito.

