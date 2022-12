Danilo tranquiliza sobre tornozelo e vê jogo 'muito difícil' contra Croácia

A seleção brasileira enfrenta os croatas nesta sexta-feira, às 12h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar. Em caso de vitória, os comandados de Tite terão pela frente Holanda ou Argentina pelas semifinais.

"O tornozelo está bem, graças a Deus. Não posso deixar de agradecer toda a equipe de fisioterapeutas, médicos, massagistas... Eles trabalharam comigo e com o Neymar de forma incansável durante estes dias. Eles não têm descanso, trabalham demais e deixam tudo para que a gente se recupere o antes possível. Pude contribuir com essa vitória maravilhosa", falou o lateral verde-amarelo.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Titular na vitória da seleção brasileira contra a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), por 4 a 1, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar, o lateral Danilo tranquilizou sobre o problema no tornozelo esquerdo e já está de olho no jogo contra a Croácia pelas quartas.

