Com entrada de Weverton, Tite utiliza todos os jogadores do Brasil na Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico Tite já utilizou todos os 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo nas quatro partidas que a seleção fez até o momento no Qatar. Nesta segunda-feira (5) entrou o último, o goleiro Weverton, aos 35 minutos do segundo tempo da vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul.

"É um motivo de agradecer a Deus por tudo, por poder ter alguns minutos em campo. Não foi nada combinado, as coisas foram acontecendo. Com o primeiro tempo que a gente fez, o professor viu que era o momento. Sobraram uns minutos para eu sentir essa emoção de vestir a camisa da seleção numa Copa do Mundo."

O goleiro do Palmeiras também disse que, entre os jogadores, um torce pelo sucesso do outro na seleção.

"Além de profissionais que se respeitam, a gente se gosta muito fora de campo. Convivemos muito tempo juntos, temos esse sentimento de irmandade. O Alisson fica feliz por mim e fico feliz por ele. Vai se formando uma família e com resultado dentro de campo, o que mais importa."