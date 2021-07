'Não sabia que ia valer tanto', diz Amaral sobre venda de medalha olímpica

Essa não foi a única lembrança dos tempos de jogador de futebol que Amaral vendeu. Ele revelou que não guarda nem sequer uma camisa da época que foi profissional. Ele conta com times como Palmeiras, Corinthians, Vasco e Fiorentina no currículo.

