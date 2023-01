'Não há chance de Papu Gómez ir para o Vasco', afirma diretor cruz-maltino

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O diretor executivo do Vasco encerrou o sonho do torcedor cruz-maltino de ver Papu Gómez na equipe.

"Não tem negociação. Essa informação surgiu depois de quase 20 dias de uma primeira abordagem que fizemos. Faz parte do movimento do mercado. Movimento amplo. Sondagens de atletas, alguma possibilidades. Isso é natural dentro de uma prospecção. Isso demorou 20 dias pra sair. Não houve proposta negociação, não fomos para mesa nem com o Sevilla e nem com o atleta. Não existe possibilidade dele chegar. Prefiro não passar o motivo que essa negociação não foi iniciada. Admito que antes da Copa fizemos uma sondagem naquele momento", disse Paulo Bracks, diretor executivo do Vasco, em entrevista à ESPN.

Na quarta-feira (25), o jornalista César Luis Merlo afirmou que o Vasco negociava com o Sevilla a contratação de Papu Gómez. No entanto, Bracks afirmou que as conversas se iniciaram e foram encerradas antes mesmo da Copa do Mundo.

O meia-atacante está no Sevilla desde a temporada 2020-2021 e seu contrato é válido até junho de 2024.

Papu iniciou a carreira no Arsenal de Sarandí e tem passagens por San Lorenzo, da Argentina, Catania e Atalanta, da Itália, e Metalist, da Ucrânia.