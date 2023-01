Homem invade quadra e para jogo de basquete ao tentar entregar lanche

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um entregador de uma empresa de delivery interrompeu um jogo de basquete universitário, nos Estados Unidos, ao invadir a quadra em busca do cliente que havia feito o pedido. O episódio aconteceu na noite da quarta-feira (25), no duelo entre Loyola Chicago e Duquesne.

Quando restavam pouco mais de 16 minutos para acabar o segundo quarto, o Loyola Chicago tinha a posse de bola perto da linha. Foi neste momento que o entregador entrou na quadra. Ele segurava um pacote do McDonald's e procurava pelo dono do pedido.

O jogo foi paralisado para que ele fosse retirado da quadra. As equipes, então, foram aos respectivos bancos de reservas receber instruções dos treinadores.

A cena arrancou risadas dos locutores, que se mostraram incrédulos, como relatou o site da "Fox News":Alguém entrou na quadra, no outro lado. Está procurando com uma entrega do Uber Eats ou algo assim? Está carregando um saco do Mc'Donald's. É verdade, eu não estou brincando disse o locutor

Um tempo depois, uma das câmeras mostrou que o entregador ainda caminhava por um setor do ginásio à procura do autor do pedido.