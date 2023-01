Nadal diz que gostaria de enfrentar Guga no auge

"Certeza que seria uma partida muito difícil. O Guga era um jogador incrível. Seria bonito. Difícil imaginar partidas que não são possíveis, mas claro que gostaria de enfrentá-lo no melhor momento dele, assim como eu no melhor momento. Seria uma partida interessante.", disse o tenista espanhol.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em entrevista ao Esporte Espetacular, o espanhol Rafael Nadal falou sobre a vontade de ter enfrentado Gustavo Kuerten no auge do tenista brasileiro.

